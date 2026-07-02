Кабмін звільнив від перевірок нерухомість підприємств, пошкоджену або знищену через бойові дії

Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити від перевірок нерухоме майно підприємств, яке було пошкоджене або знищене внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, рішення має на меті пришвидшити відновлення роботи бізнесу та зменшити адміністративний тиск на підприємців.

Відтепер перевірки не здійснюватимуть щодо нерухомого майна, яке зазнало пошкоджень або було знищене через бойові дії.

Нові норми також стосуються об’єктів, розташованих у районах активних або можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях.

Від перевірок також звільнили нерухомість, що розміщена на землях ризикованого землеробства або на територіях, забруднених чи потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

В уряді зазначили, що дія цього рішення поширюється на десятки тисяч об’єктів.

Очікується, що завдяки цьому підприємства зможуть спрямувати більше ресурсів на відновлення своєї діяльності замість проходження контрольних процедур.

Державний контроль зберігатиметься у випадках, коли йдеться про захист життя і здоров’я людей, охорону довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов’язань України.

Також в уряді наголосили, що для підприємств, які постраждали від російських обстрілів, і надалі діють інші програми державної підтримки.

Раніше ForUA повідомляв, що у ніч на 2 липня російська окупаційна армія здійснила атаку на Київ.