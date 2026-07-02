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Прокуратура Німеччини офіційно висунула звинувачення українцю у справі про підрив «Північних потоків»

Прокуратура Німеччини офіційно висунула звинувачення українцю у справі про підрив «Північних потоків»

Федеральна прокуратура Німеччини оприлюднила текст обвинувального акта щодо громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у 2022 році.

Документ опубліковано на сайті відомства.

Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що генеральний прокурор Єнс Роммель уперше офіційно висунув Кузнєцову обвинувачення. Як уточнили у прокуратурі, обвинувальний акт було подано 30 червня, а 2 липня його текст оприлюднили.

У документі стверджується, що у 2022 році Кузнєцов був офіцером Збройних сил України. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії він разом з іншими військовослужбовцями нібито «за дорученням державних органів України» розробив план підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

«Це мало на меті назавжди припинити постачання газу цими трубопроводами й не дати Росії використовувати доходи від торгівлі природним газом для фінансування своїх військових дій», — йдеться в обвинувальному акті.

За твердженням прокуратури, під керівництвом Кузнєцова було сформовано групу, до якої входили професійні водолази, шкіпер та фахівець із вибухових речовин.

Слідство також стверджує, що 4 вересня 2022 року Кузнєцов нібито в'їхав до Німеччини через Польщу за підробленим українським паспортом. Згодом він разом з іншими учасниками групи вирушив у море на вітрильній яхті, придатній для плавання у відкритому морі.

За версією прокуратури, на борту яхти перевозили потужні вибухові речовини військового призначення до району данського острова Борнгольм. Там до 22 вересня 2022 року учасники групи нібито встановили вибухові пристрої із часовими детонаторами на газопроводах, прокладених морським дном. Вибухи сталися 26 вересня та спричинили значні пошкодження обох трубопроводів.

Сергію Кузнєцову інкримінують напад на цивільні об'єкти, спричинення вибуху із застосуванням вибухових речовин, знищення споруд і перешкоджання роботі об'єктів громадського господарства.

Газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» були пошкоджені внаслідок вибухів у Балтійському морі у вересні 2022 року. Після виявлення витоків газу Німеччина та інші країни ЄС заявили про ознаки диверсії. Росія звинуватила у підривах Велику Британію, однак Лондон ці звинувачення відкинув.

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що операцію з підриву газопроводів нібито спланували високопоставлені українські військові та бізнесмени, а виконали її за допомогою звичайної прогулянкової яхти.

За даними німецьких медіа, слідчі ідентифікували сімох можливих учасників операції — чотирьох водолазів, серед яких одна жінка, спеціаліста з вибухових речовин, шкіпера та координатора. Також повідомлялося, що Німеччина видала ордери на арешт шістьох осіб, серед яких Сергій Кузнєцов та Володимир Журавльов.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НімеччинаПівнічний потікФРН
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