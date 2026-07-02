Погода 2 липня: спека до +37 і грози із градом

В більшості областей України збережеться спекотна та суха погода під впливом розпеченого тропічного повітря і поля підвищеного атмосферного тиску. Водночас захід країни накриє активний атмосферний фронт, який принесе дощі, грози, град і шквали.

За прогнозом синоптиків, у західних областях очікується мінлива хмарність, помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с. Температура там становитиме +26…+31°, спека дещо послабшає.

На решті території буде малохмарно, без опадів. Повітря прогріється до +29…+34°, а в центральних і південних областях місцями очікується сильна спека до +35…+37°.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях протягом дня зміниться на північно-західний.

У Києві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. У столиці вдень очікується +30…+32°, по області — +29…+34°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.