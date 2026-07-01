У Києві бухгалтерка РДА виплатила собі 2 млн гривень

У Києві колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації засудили до позбавлення волі через незаконне нарахування собі 2 млн грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд визнав винною колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА у шахрайстві в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прокурори домоглися обвинувального вироку для колишньої бухгалтерки. Суд визнав її винною у шахрайстві в особливо великих розмірах та призначив покарання — 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

За версією слідства, з серпня 2023-го до жовтня 2025 року бухгалтерка, маючи доступ до формування відомостей щодо зарплати, премій та інших виплат працівникам закладів освіти району, незаконно змінювала реквізити рахунків у документах. Таким чином вона нараховувала освітянам виплати за сумісництвом, лікарняні та премії, тоді як фактично не були передбачені. Натомість виплати спрямовувала на власні рахунки.

Загалом вона незаконно отримала майже 2 млн грн. У суді жінка визнала свою вину та пояснила, що до злочину її підштовхнула заборгованість за кредитами.