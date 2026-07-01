На «Євробаченні–2027» вперше за 12 років з'явиться нова країна

Канада вперше візьме участь у "Євробаченні-2027", яке відбудеться у Болгарії завдяки перемозі співачки DARA. Вона стане першою новою країною, що приєднається до конкурсу після дебюту Австралії у 2015 році.

Про це повідомили на офіційному сайті "Євробачення". Зазначається, що національний мовник CBC/Radio-Canada став повноправним членом Європейської мовної спілки (EBU) після голосування на 96-й Генеральній асамблеї організації в Празі 25 червня. Саме це дало право Канаді стати учасницею 71-го конкурсу.

Фото: instagram.com/eurovision

Президентка та генеральна директорка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар підтвердила цю новину.

"Ми дуже раді підтвердити, що привозимо найбільшу музичну подію у прямому ефірі для канадців. Наша участь у "Євробаченні" вже наступного року в Болгарії дозволить представити канадські таланти на одній із найвідоміших музичних сцен світу. Крім того, шанувальники в Канаді зможуть не лише дивитися конкурс і голосувати, як робили це роками, а й уперше вболівати за власну країну", - зазначила вона.

Попри те, що Канада ніколи не брала участі в "Євробаченні" як окрема країна, її артисти за 70 років існування конкурсу неодноразово представляли інші держави та навіть здобували перемогу.