Кількість штурмових дій армії ворога зросла на 4,4%, – DeepState

У червні 2026 року приріст окупованих територій становив 84 кв. км, а кількість штурмових дій російських військ минулого місяця зросла на 4,4%. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу DeepState.

За інформацією аналітиків, щодо приросту територій, то йдеться про незначне збільшення, яке відбулося попри активні дії Сил оборони. Якщо врахувати площу звільнених українськими військовими територій, то загальний баланс для противника вдруге поспіль виявився від’ємним.

Аналітики зазначають, що, попри те, що кількість штурмових дій російських військ у червні зросла на 4,4%, їхня якість залишається низькою: нерідко у штурм йде лише один військовий, що свідчить про проблеми з мотивацією та організацією наступальних дій.

У другій половині місяця окупанти досягли певних успіхів у районах Костянтинівки, ДКУ та Гуляйполя, що дозволило їм дещо покращити ситуацію порівняно з травнем. Водночас українські аналітики прогнозують, що у липні можуть з’явитися повідомлення про успіхи ЗСУ на окремих напрямках.

Як повідомляв ForUA, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія може розпочати наступ на Чернігівську область. Він також наголосив, що наразі Росія зосередила рекордне угруповання на території України у понад 721 тисячу військових, і мета ЗСУ полягає у його знищенні. Водночас, українська армія вже готується до можливих загроз, застосовуючи стратегію "активної оборони", яка передбачає перерізання логістики ворога та ізоляцію Криму.