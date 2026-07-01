Україна працює над першим прямим контрактом на закупівлю антибалістичних ракет PAC-3 для посилення ППО, – Федоров

Україна працює над прямим контрактом на закупівлю антибалістичних ракет PAC-3, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Міністр оборони під час спільної пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Києві заявив, що Україна наразі намагається вперше напряму законтрактувати закупівлю таких ракет, повідомляють Fakty.com.ua.

— Зараз ми працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PAC-3, чого раніше ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити найближчим часом, — заявив він.

Міністр зазначив, що Україна й надалі отримує ракети від американських партнерів, однак цієї кількості недостатньо для повного забезпечення потреб української протиповітряної оборони.

Федоров наголосив, що в України є конкретний план залучення додаткових ракет. За його словами, Київ також розглядає “неочевидні рішення”, зокрема можливість залучення партнерів, які раніше не передавали Україні PAC-3.

Він додав, що це питання обговорювали напередодні разом із президентом Зеленським та міністром оборони Швеції.

Окремо Федоров нагадав про великий контракт за підтримки Німеччини на постачання сотень ракет. Їхнє постачання має розпочатися з наступного року. Водночас Україна прагне вже зараз отримати ракети від окремих країн “у борг”, щоб згодом повернути їх.

Міністр визнав, що пошук ракет у запасах країн ЄС є складним процесом. За його словами, Україна зверталася до партнерів із проханням надати хоча б по одній, дві чи три ракети. У результаті вдалося отримати кілька десятків, які допомогли відбивати російські атаки у лютому-березні.

Федоров наголосив, що Україна працює одразу за двома напрямами. Перший — максимальне контрактування та залучення зі складів партнерів ракет PAC-2 і PAC-3. Другий — створення власної антибалістичної ракети.

Водночас конкретні цифри та деталі міністр не розкрив, щоб не надавати додаткової інформації ворогу.

Раніше ForUA повідомляв, що під час квітневого візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини було підписано 10 документів. Зокрема, Міноборони уклало два контракти: з американською компанією Raytheon щодо постачання ракет PAC-2 та з німецькою Diehl Defence щодо установок IRIS-T.