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Суспiльство

Верховна Рада ухвалила закон про Український національний пантеон

Верховна Рада ухвалила закон про Український національний пантеон

Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів.

Закон передбачає створення загальнонаціонального місця пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Документ також визначає порядок розгляду питань щодо такого вшанування та встановлює вимоги, за яких воно не може здійснюватися.

Президент Володимир Зеленський, який вніс законопроєкт до парламенту як невідкладний, подякував депутатам за його підтримку. За його словами, створення пантеону є важливим кроком не лише для збереження історичної пам'яті, а й для формування суспільної єдності.

«Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України», — зазначив президент.

Зеленський подав законопроєкт до Верховної Ради 28 червня. Тоді він заявив, що Національний пантеон має стати місцем вшанування українців, які в різні епохи боролися за державу, захищали її незалежність та надихали наступні покоління.

 Автор: Богдан Моримух

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ВРзаконВРУпантеон
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