У Миколаєві громадянин Чилі застрелив двох колумбійців у салоні автомобіля

У Миколаєві громадянин Чилі, за даними слідства, застрелив двох громадян Колумбії під час поїздки в автомобілі. Після затримання у нього в крові виявили 2,29 проміле алкоголю.

Про це 1 липня повідомила поліція Миколаївської області, оприлюднивши подробиці стрілянини, що сталася ввечері 30 червня.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину в автомобілі Opel Vectra надійшло близько 21:50. Очевидці повідомили, що поблизу зупинки «Шкільна» на проспекті Героїв України виявили двох чоловіків без ознак життя — одного в салоні автомобіля, іншого на проїзній частині.

На місце прибули поліціянти, медики та судово-медичний експерт. Під час першочергових слідчих дій встановили, що в автомобілі перебували троє іноземців: 39-річний водій і 33-річний пасажир переднього сидіння — громадяни Колумбії, а також 39-річний громадянин Чилі, який сидів позаду.

За версією слідства, під час поїздки між чоловіками виник раптовий словесний конфлікт. Після цього пасажир із заднього сидіння кілька разів вистрілив з автоматичної зброї у своїх знайомих. Від отриманих вогнепальних поранень обидва громадяни Колумбії загинули на місці.

Поліціянти затримали 39-річного громадянина Чилі. Під час освідування у нього виявили 2,29 проміле алкоголю.

Чоловіку повідомили про підозру у подвійному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.