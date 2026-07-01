«Не мовчіть»: Дмитрієва звернулася до ветеранів через проблеми з лікуванням

Права українських ветеранів мають бути гарантовані не лише законодавством, а й реально забезпечуватися у повсякденному житті. Особливо це стосується доступу до медичної допомоги, лікування та реабілітації після повернення з фронту. На цьому наголосила народний депутат України, заслужений лікар України Оксана Дмитрієва, закликавши ветеранів не замовчувати випадки порушення їхніх прав.

«Права ветеранів мають бути захищені не лише законом, а й у щоденному житті. Держава зобов'язана забезпечити кожному захиснику своєчасну та якісну медичну допомогу, а будь-які випадки порушення цих прав не можуть залишатися без реагування», - зазначила Дмитрієва.

За її словами, доступ до лікування та реабілітації є одним із ключових елементів повернення військових до повноцінного життя, тому всі звернення ветеранів мають оперативно розглядатися.

«Якщо ви стикаєтеся з порушенням права на медичну допомогу чи реабілітацію в Києві - не мовчіть. Звертайтеся. Кожне таке звернення - це можливість допомогти конкретній людині й зробити систему охорони здоров'я справедливішою для всіх», - наголосила народна депутатка.

Вона підкреслила, що системні зміни починаються з вирішення конкретних проблем людей, а ефективний захист прав ветеранів має стати одним із головних пріоритетів державної політики.