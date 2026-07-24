Прикордонники знищили 9 танків під час масованого прориву окупантів на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву.

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки.

Прикордонники повідомляють, що таких масштабних спроб прориву у їхній зоні відповідальності не було вже давно. Окупанти довго стягували залишки своєї "величі" втім, усе залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, додають українські воїни.

Загалом зусиллями прикордонників-пілотів "Фенікса" було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки "Град", які мали прикривати рух ворожої техніки, та кілька десятків особового складу противника.

Фото та відео: ДПСУ.