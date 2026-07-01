Кількість напрямків наступу РФ скоротилася майже вдвічі

Активність російських військ на фронті знизилася приблизно на третину завдяки ударам Сил оборони України по логістиці противника. Також майже вдвічі скоротилася кількість напрямків, на яких окупанти ведуть наступальні дії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, нині російське угруповання в Україні разом з оперативним резервом налічує близько 721,3 тисячі військовослужбовців.

«Кількість напрямків, на яких противник веде наступальні дії, також зменшилася: якщо раніше їх було 13, то зараз ми можемо казати про сім напрямків. І серед цих семи лише чотири є основними», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що середньодобова кількість штурмових дій на фронті залишається високою і становить 240–260. При цьому близько половини штурмів здійснюють українські військові. «Активність противника значно зменшилася. Я не скажу, що вдвічі, але на третину точно», – сказав він.

За словами Сирського, це свідчить про поступове виснаження російських сил, якому сприяють успішні удари українських військових по логістичних маршрутах окупантів.

Водночас головнокомандувач зауважив, що, попри успішні дії Сил оборони та значні втрати противника, цього поки недостатньо для перелому у війні.

«Коли ми будемо наступати на основних ділянках по 18–20 кілометрів на добу, тоді можна буде сказати, що ми докорінно зламали ситуацію», – підсумував Сирський.

Як повідомляло раніше ForUa, російська окупаційна армія може розпочати наступ на Чернігівську область.