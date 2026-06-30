Масштабна аварія сталася у столиці

Близько 08:40 вівторка на вулиці Івана Виговського сталася масштабна аварія за участі п'ятьох автомобілів.

21-річний водій автомобіля BMW зіткнувся із автомобілем Merсedes, який рухався в попутному напрямку в другій смузі руху, а далі допустив ще одне зіткнення – із автомобілем Daewoo Lanos. Надалі некерований BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілями Hyundai та KIA, які рухалися назустріч, повідомляє поліція Києва.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 51-річна водійка автомобіля Hyundai загинула на місці події. Також травми отримали 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка. Їх госпіталізували.

Слідчі встановлюють усі обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди, після чого буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Фото: поліція Києва.