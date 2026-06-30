Нова тенденція: чоловіки та діти частіше звертаються щодо домашнього насильства

За останні п’ять років до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі внесено понад 1 мільйон звернень. Такі дані наводить Національна соціальна сервісна служба України. Водночас, за даними Opendatabot, загальна динаміка свідчить про поступове зниження кількості нових випадків.

У 2025 році зафіксовано 113,4 тис. звернень, тоді як у 2021 році цей показник сягав 284,2 тис. — це найвищий рівень за весь період спостережень.

Переважну більшість звернень традиційно подають жінки — близько 80%. У 2026 році їхня частка становила 15 737 звернень. Найвищий показник був зафіксований у 2022 році — 83%, після чого частка поступово знизилася до 78%.

Частка звернень від чоловіків залишається відносно стабільною — на рівні 14–16%. Найбільше звернень від чоловіків у 2026 році зафіксовано в Дніпропетровській області — 380 випадків, що становить 14% від загальної кількості чоловічих заяв.

Водночас зростає кількість звернень від дітей. Якщо у 2021 році їхня частка становила 2%, то у 2026 році зросла до 6%. Загалом у 2026 році діти подали 1 239 звернень щодо домашнього насильства. Найбільше таких випадків серед неповнолітніх зафіксовано на Вінниччині — 270 звернень, що становить кожне п’яте дитяче звернення.

Рекордні показники звернень від дітей були зафіксовані у 2023 та 2024 роках — по 8,6 тис. випадків. У 2025 році їх кількість зменшилася на 30% і становила 6,1 тис.

Найбільше звернень щодо домашнього насильства у 2026 році зафіксовано в Дніпропетровській області — 2 216 випадків. Далі йдуть Одеська область (1 284) та Вінницька область (1 277).

Дніпропетровщина залишається лідером за кількістю таких звернень уже четвертий рік поспіль.

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