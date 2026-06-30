Синоптики попередили про аномальний липень в Україні

Липень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте з меншою кількістю опадів. Водночас найтепліший місяць року традиційно супроводжуватиметься періодами нестійкої погоди — грозами, зливами та шквалистим вітром.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у липні становитиме 21,8–26,0°C, у Карпатах — 18–20°C. Це на 2°C вище за кліматичну норму, а в західних областях — на 3°C вище середніх багаторічних показників.

Водночас кількість опадів очікується нижчою за норму — у межах 26–71 мм, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 79–119 мм. Це становить лише 60–75% від кліматичної норми.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.