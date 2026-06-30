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Суспiльство

Погода 30 червня: температура сягне +38°

Погода 30 червня: температура сягне +38°

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози прогнозують у південних областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті. В окремих районах можливі град і шквали до 15-20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається.

Температура повітря становитиме +29...+34°, а на заході та південному заході країни прогнозують сильну спеку — до +35...+38°. Найпрохолодніше буде на сході — +24...+29°.

У Києві та області без опадів, із невеликою хмарністю. У столиці повітря прогріється до +31...+33°, по області — до +34°.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені попередели про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода в Києвіпогода 30 червня
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