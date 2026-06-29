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В ЄС розповіли, що Україна має покращити під час вступу до союзу

В ЄС розповіли, що Україна має покращити під час вступу до союзу

Україні необхідно продовжити прогрес у судовій реформі, вдосконалити роботу антикорупційних інституцій та виконати низку інших вимог у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила під час спеціальної події "Відновлення України: розмови чи дії?" Київського безпекового Форуму, повідомляє Apostrophe.ua.

Відповідаючи на запитання про основні прогалини, які Україні ще необхідно усунути на шляху до членства в ЄС, дипломатка наголосила, що перелік вимог є досить широким.

"Є питання судової реформи, щодо яких потрібно продовжувати прогрес", – зазначила Матернова.

За її словами, окремої уваги потребують і антикорупційні інституції.

"Є кілька питань навколо антикорупційних інституцій, які потребують вирішення. Одне з питань — це їхня криміналістична спроможність", – сказала вона.

Крім того, представниця ЄС вказала на необхідність подальшого прогресу в інших сферах, від статистики до фінансового контролю.

За словами Матернової, усі ці вимоги детально викладені в проміжних орієнтирах, які вже були оприлюднені.

Раніше ForUA повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що Україна має переглянути низку положень Конституції у зв’язку з майбутнім вступом до Європейського Союзу та необхідністю адаптації національного законодавства до європейських норм.

Фото: Київський безпековий форум

Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСКатаріна Матерновавступ України до ЄС
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