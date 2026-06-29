Путін хоче провести переговори із Зеленським в Мінську

Путін заявив, що переговори з президентом Володимиром Зеленським, якщо до них дійде, можна буде провести у столиці Білорусі.

"Упевнений, що, якщо справа колись дійде до переговорів, то можна використовувати також білоруські можливості. Знаю позицію Олександра Григоровича, він готовий усіляко підтримувати все, що спрямовано на вирішення спірних питань мирними засобами", - сказав він.

Він нагадав, що російсько-українські переговори 2022 року розпочиналися саме в Мінську, і там же у 2014 році було укладено Мінські угоди, повідомляє "Українська правда".

Путінвизнав, що на зустрічі з президентом США в Анкориджі вони не досягли жодних домовленостей, хоча й обговорювали певні компроміси.

"В Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей. Дух Анкориджа, хоча й не був втілений у якісь формальні документи, ніхто не ставив жодних підписів, але в Анкориджі ми обговорювали певні можливості завершення кризи в Україні. Нас просили піти на компроміси, сформульовані американськими переговірниками", - сказав він.

Він наголосив, що інших пропозицій від США не було.

"Нам запропонували піти на компроміси. Ми подумали, і не відразу, але приїхали до Анкориджа і сказали – згодні. Жодної іншої позиції з американського боку ми не чули", – заявив Путін.

Він очікує на прибуття американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви для продовження діалогу по завершенню російської війни проти України на основі розуміння, досягнутих в Анкориджі.

"Ми очікуємо, що після завершення всіх подій "гарячої фази" на іранському напрямку прибудуть представники адміністрації США, з якими ми вже неодноразово зустрічалися в Москві, і готові продовжити переговори та обговорення тих деталей і модальностей, якщо не домовленостей, то тем, що обговорювалися в Анкориджі", - підсумував він.

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