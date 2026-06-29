Путін заявив, що Київ пропонує припинити удари углиб територій

Путін заявив, що окрім закликів до проведення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, він отримав і нові пропозиції щодо припинення війни проти України.

"Є й нові пропозиції. Деякі з них я готовий назвати. Наприклад, припинення ударів углиб територій з обох боків", - сказав він.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські удари вглиб території України набагато потужніші, чутливіші та руйнівніші, що призводять до справді серйозних наслідків, повідомляє "Українська правда".

"Ще одна пропозиція – обмежити бойові дії, прошу уваги, лише чотирма територіями, тобто проводити бойові дії лише в Херсонській області, Запорізькій області, у "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці", а на всіх інших територіях бойові дії припинити", – розповів Путін.

Він запевняє, що причина цього йому зрозуміла, і полягає вона нібито в катастрофічному дефіциті особового складу ЗСУ.

"Тому що, якщо ми підемо на це, це дасть можливість ЗСУ вивести свої війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, а також з деяких ділянок державного кордону і перекинути ці підрозділи до чотирьох вищезазначених регіонів", – заявив Путін.

Він зазначив, що це не входить у його плани, але при цьому додав, що нібито уважно ставиться до кожної пропозиції, яка надходить з того боку.

Путін повторив, що окупанти нібито просуваються по всій лінії фонту, і до Сум їм залишилося трохи більше 10 км, а до Куп'янська, біля стели якого Зеленський фотографувався у грудні 2025 року, взагалі від 2,5 до 4-5 км.

Він заявив, що головне завдання його військ "остаточне звільнення Донбасу та Новоросії".

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