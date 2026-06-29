В регіонах України на завтра анонсували відключення світла

На території Запорізької області планується запровадити графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

"За повідомленням НЕК "Укренерго" завтра, 30 червня, в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно", - повідомляє "Запоріжжяобленерго".

30 червня з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу на Запоріжжі прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (5 черг).

Остаточна інформація щодо часу і тривалості відключень, а також черг/ підчерг, що братимуть участь у ГПВ, буде оприлюднена пізніше на наших офіційних ресурсах після отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".



Запровадження графіків відключень світла на 30 червня анонсували також у Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській областях.

Фото: ТСН.