Ракетна революція: США запускають масштабне виробництво зброї

У США зростає увага до стартапів, які займаються виробництвом озброєння. Причиною цього є виснаження запасів боєприпасів на тлі останніх конфліктів, зокрема війни в Ірані, що підштовхнуло Пентагон до пошуку швидших і дешевших способів масового виробництва ракет.

Колишній чиновник Пентагону, відповідальний за оборонні інновації, Майкл Горовіц зазначає, що традиційна модель американського озброєння базується на складних і дорогих системах, які важко масштабувати у разі тривалого конфлікту, повідомляє Financial Times. За його словами, сучасні умови війни змушують США переглядати підхід до виробництва зброї та переходити до більш масових і доступних рішень.

За даними видання, США щороку виробляють близько 600 крилатих ракет Tomahawk, кожна з яких коштує приблизно 2,6 млн доларів. Інші системи, зокрема PrSM та JASSM, коштують від 1,6 до 1,9 млн доларів за одиницю.

Водночас у Пентагоні вже з’являються програми, спрямовані на нарощування виробництва. Зокрема, ВПС США планують витратити близько 12 млрд доларів протягом п’яти років на закупівлю 28 тисяч ракет. Інша програма передбачає придбання 10 тисяч ракет наземного базування протягом трьох років.

У матеріалі зазначається, що частину таких озброєнь у перспективі можна буде виробляти значно дешевше та в більших обсягах, створюючи масштабні виробничі потужності у разі потреби.

Представники оборонних стартапів наголошують, що нова модель виробництва має бути максимально простою. Зокрема, розробники компанії Co-Aspire, яка працює над ракетою RAACM для України, порівнюють підхід до виробництва з масовими промисловими процесами.

Вони стверджують, що окремі зразки озброєння можуть збиратися за інструкцією, а персонал без складної підготовки здатен опанувати виробництво за короткий час.

Інший стартап, Castelion, який отримав контракт на виробництво понад 12 тисяч гіперзвукових ракет протягом п’яти років, планує вийти на темпи виробництва до 6 тисяч одиниць на рік.

Експерти зазначають, що війни останніх років, зокрема в Україні та на Близькому Сході, показали: у сучасних конфліктах вирішальним фактором стають не лише технології, а й обсяги виробництва озброєнь.

Аналітики попереджають, що у разі масштабного конфлікту США можуть зіткнутися з дефіцитом ключових ракетних систем уже в перші тижні бойових дій, що підсилює потребу в розширенні виробничих можливостей.

Як повідомляло раніше ForUa, Оборонний стартап Frankenburg Technologies планує залучити близько 100 мільйонів євро інвестицій для розробки власної системи протиракетної оборони, яка має стати дешевшою альтернативою американському комплексу Patriot.