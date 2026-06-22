Європейський стартап хоче зробити протиракетну оборону доступнішою за Patriot

Естонський оборонний стартап Frankenburg Technologies планує залучити близько 100 мільйонів євро інвестицій для розробки власної системи протиракетної оборони, яка має стати дешевшою альтернативою американському комплексу Patriot.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з переговорами компанії з потенційними інвесторами.

За інформацією співрозмовників агентства, залучені кошти планують спрямувати на створення системи, здатної перехоплювати тактичні балістичні ракети. У компанії сподіваються, що нова розробка коштуватиме значно дешевше за наявні системи-перехоплювачі.

За словами джерел, Frankenburg, яка працює на ринку лише два роки, має намір завершити раунд фінансування вже найближчими тижнями. Водночас переговори тривають, тому остаточні параметри угоди ще можуть змінитися.

Представники компанії офіційно відмовилися коментувати інформацію про залучення інвестицій.

Frankenburg Technologies заснували колишні високопосадовці Міністерства оборони Естонії та військові. Компанія вже розробила недорогі ракети для знищення ударних безпілотників.

Ініціатива зі створення власної системи ПРО з'явилася на тлі прагнення європейських держав посилити незалежність від американських озброєнь та розвивати власні оборонні спроможності.

Раніше повідомлялося, що українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем у межах угоди, підписаної Україною та Німеччиною 18 червня у Брюсселі.

На початку червня президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна веде переговори з європейськими та американськими партнерами щодо запуску в Європі виробництва систем протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети.