Україна змінює систему електронних підписів

З 1 вересня 2026 року Україна повністю перейде на новий стандарт криптографічного захисту «Купина», який використовуватиметься для створення нових кваліфікованих електронних підписів (КЕП). Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві зазначають, що для більшості громадян перехід відбудеться непомітно. Водночас бізнесу рекомендують уже зараз перевірити готовність своїх інформаційних систем до роботи з новим стандартом.

Рішення про перенесення повного переходу ухвалили після оцінки готовності ринку. У Мінцифри пояснюють, що частині розробників програмного забезпечення потрібно додатковий час для адаптації сервісів.

При цьому відомство підкреслює, що різких змін не буде. Чинні криптографічні алгоритми не вимикатимуть одномоментно — перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово.

Електронні підписи, видані раніше, залишатимуться дійсними до завершення строку дії їхніх сертифікатів. Також документи, підписані до переходу, зберігатимуть юридичну силу.

Нові сертифікати КЕП, видані після 1 вересня 2026 року, створюватимуться виключно за алгоритмом «Купина», який, за даними Мінцифри, забезпечує вищий рівень захисту від сучасних кіберзагроз.

У міністерстві радять компаніям завчасно перевірити сумісність свого програмного забезпечення з новим стандартом та за потреби звернутися до постачальників для оновлення систем.

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