Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС для захисту від масштабних атак

Україна офіційно приєдналася до Резерву кібербезпеки Євросоюзу. Новий механізм дозволить оперативно залучати європейських фахівців для захисту критичної інфраструктури у разі масштабних кібератак. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Навесні Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, а після завершення всіх юридичних процедур з боку ЄС механізм екстреної кіберпідтримки офіційно запрацював для України.

Завдяки цьому держава зможе отримувати допомогу від провідних європейських експертів у сфері кібербезпеки.

Ініціатива створена в межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), а її адмініструє Агентство Євросоюзу з кібербезпеки (ENISA).

Механізм передбачає прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті.

У разі серйозних атак на державні інформаційні системи, вебресурси, енергетичну інфраструктуру чи інші критично важливі об’єкти Україна зможе звернутися по допомогу до європейських партнерів.

Яку допомогу надаватимуть експерти

Залучені фахівці допомагатимуть:

оперативно локалізувати та зупиняти кібератаки;

аналізувати загрози та захищати дані;

ліквідовувати наслідки інцидентів;

відновлювати роботу пошкоджених систем.

Тим часом Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей до 16 років. Обмеження стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X.