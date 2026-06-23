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Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС для захисту від масштабних атак

Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС для захисту від масштабних атак

Україна офіційно приєдналася до Резерву кібербезпеки Євросоюзу. Новий механізм дозволить оперативно залучати європейських фахівців для захисту критичної інфраструктури у разі масштабних кібератак. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Навесні Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, а після завершення всіх юридичних процедур з боку ЄС механізм екстреної кіберпідтримки офіційно запрацював для України.

Завдяки цьому держава зможе отримувати допомогу від провідних європейських експертів у сфері кібербезпеки.

Ініціатива створена в межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), а її адмініструє Агентство Євросоюзу з кібербезпеки (ENISA).

Механізм передбачає прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті.

У разі серйозних атак на державні інформаційні системи, вебресурси, енергетичну інфраструктуру чи інші критично важливі об’єкти Україна зможе звернутися по допомогу до європейських партнерів.

Яку допомогу надаватимуть експерти

Залучені фахівці допомагатимуть:

  • оперативно локалізувати та зупиняти кібератаки;
  • аналізувати загрози та захищати дані;
  • ліквідовувати наслідки інцидентів;
  • відновлювати роботу пошкоджених систем.

Тим часом Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей до 16 років. Обмеження стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X.

Фото: thedigital

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мінцифриУкраїна-ЄСкібербезпека
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