Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС для захисту від масштабних атак

Україна офіційно приєдналася до Резерву кібербезпеки Євросоюзу. Новий механізм дозволить оперативно залучати європейських фахівців для захисту критичної інфраструктури у разі масштабних кібератак. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Навесні Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, а після завершення всіх юридичних процедур з боку ЄС механізм екстреної кіберпідтримки офіційно запрацював для України.
Завдяки цьому держава зможе отримувати допомогу від провідних європейських експертів у сфері кібербезпеки.
Ініціатива створена в межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), а її адмініструє Агентство Євросоюзу з кібербезпеки (ENISA).
Механізм передбачає прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті.
У разі серйозних атак на державні інформаційні системи, вебресурси, енергетичну інфраструктуру чи інші критично важливі об’єкти Україна зможе звернутися по допомогу до європейських партнерів.
Яку допомогу надаватимуть експерти
Залучені фахівці допомагатимуть:
- оперативно локалізувати та зупиняти кібератаки;
- аналізувати загрози та захищати дані;
- ліквідовувати наслідки інцидентів;
- відновлювати роботу пошкоджених систем.
Тим часом Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей до 16 років. Обмеження стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X.
Фото: thedigital
Автор: Сергій Ваха