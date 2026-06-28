Дрогобицький вандал: На Львівщині пошкоджений меморіал жертвам нацистської окупації

У Дрогобичі Львівської області затримали 32-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пошкодженні меморіалу «Жертвам німецької окупації 1941–1944 років». Про це поліція Львівської області повідомляє у Фейсбуці.

Правоохоронці виявили відео з місця події під час моніторингу соціальних мереж. На записі чоловік пошкоджував пам'ятку історії місцевого значення на вулиці Ковальській. Меморіал встановлено на місці, де під час Другої світової війни нацисти стратили учасників українського національно-визвольного руху та мирних жителів.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника та затримали його.

За попередніми даними, чоловік діяв з хуліганських мотивів і перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.