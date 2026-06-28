Армія ворога втратила на війні проти України ще 1250 військових і сім засобів ППО

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2026 року, становлять близько 1 400 970 осіб, зокрема 1 250 осіб - за минулу добу.

Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

РФ також втратила 12 063 (+3) танки, бойових броньованих машин – 24 844 (+9), артилерійських систем – 44 920 (+63), РСЗВ – 1 901 (+2), засобів ППО – 1 454 (+7), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 754 (+14), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 377 500(+1 889), крилатих ракет – 4 790 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 113 135 (+501), спеціальної техніки – 4 360 (+7).

Дані уточнюються.