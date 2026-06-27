﻿
Надзвичайні події

СБУ повідомила про повторний удар по російському нафтологістичному об'єкту «Второво»

СБУ повідомила про повторний удар по російському нафтологістичному об'єкту «Второво»

Служба безпеки України заявила про успішну атаку на лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії, яка є важливим елементом системи транспортування нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в соцмережах.

За інформацією спецслужби, удару по об'єкту завдали безпілотники Центру спеціальних операцій «А» («Альфа»).

«Воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого сталася детонація.

У СБУ зазначили, що станція входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як для внутрішніх споживачів, так і на експорт.

Зокрема, через «Второво» транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки воно надходить на великі нафтобази навколо російської столиці. Крім того, станція забезпечує постачання нафтопродуктів до експортних терміналів у портах Балтійського моря.

У спецслужбі нагадали, що це вже не перша атака на об'єкт. Попереднього разу безпілотники СБУ завдали удару по станції «Второво» 10 червня цього року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУтранснефтьдронидрони СБУВторовоАльфа СБУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Іран заявив про необхідність погодження всіх рішень щодо Ормузької протоки з Тегераном
Свiт 26.06.2026 19:50:46
Іран заявив про необхідність погодження всіх рішень щодо Ормузької протоки з Тегераном
Читати
Морські дрони України можуть навчитися захоплювати судна «тіньового флоту» РФ замість їх знищення
Війна 26.06.2026 19:30:12
Морські дрони України можуть навчитися захоплювати судна «тіньового флоту» РФ замість їх знищення
Читати
Загибель 19 людей на військових урочистостях: справу командира батальйону передали до суду
Суспiльство 26.06.2026 19:01:02
Загибель 19 людей на військових урочистостях: справу командира батальйону передали до суду
Читати

Популярнi статтi