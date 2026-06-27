СБУ повідомила про повторний удар по російському нафтологістичному об'єкту «Второво»

Служба безпеки України заявила про успішну атаку на лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії, яка є важливим елементом системи транспортування нафтопродуктів.
Про це повідомила пресслужба СБУ в соцмережах.
За інформацією спецслужби, удару по об'єкту завдали безпілотники Центру спеціальних операцій «А» («Альфа»).
«Воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого сталася детонація.
У СБУ зазначили, що станція входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як для внутрішніх споживачів, так і на експорт.
Зокрема, через «Второво» транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки воно надходить на великі нафтобази навколо російської столиці. Крім того, станція забезпечує постачання нафтопродуктів до експортних терміналів у портах Балтійського моря.
У спецслужбі нагадали, що це вже не перша атака на об'єкт. Попереднього разу безпілотники СБУ завдали удару по станції «Второво» 10 червня цього року.Автор: Богдан Моримух