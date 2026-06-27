СБУ повідомила про повторний удар по російському нафтологістичному об'єкту «Второво»

Служба безпеки України заявила про успішну атаку на лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії, яка є важливим елементом системи транспортування нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в соцмережах.

За інформацією спецслужби, удару по об'єкту завдали безпілотники Центру спеціальних операцій «А» («Альфа»).

«Воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого сталася детонація.

У СБУ зазначили, що станція входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як для внутрішніх споживачів, так і на експорт.

Зокрема, через «Второво» транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки воно надходить на великі нафтобази навколо російської столиці. Крім того, станція забезпечує постачання нафтопродуктів до експортних терміналів у портах Балтійського моря.

У спецслужбі нагадали, що це вже не перша атака на об'єкт. Попереднього разу безпілотники СБУ завдали удару по станції «Второво» 10 червня цього року.