Сікорський заявив, що Навроцький принизив президента України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвавши такий крок «неадекватною» реакцією.

Про це очільник польської дипломатії заявив в інтерв'ю телеканалу TVN24.

За словами Сікорського, рішення Навроцького стало відповіддю на присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імени Героїв УПА». Водночас міністр вважає, що обрана форма реакції «особисто принизила президента України».

«Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив щось інше. Еквівалентом було б, наприклад, назвати аеропорт у Ясьонці "аеропортом жертв УПА", і тоді питання було б вирішено», – сказав Сікорський.

На його думку, своїм рішенням польський президент фактично позбавив себе можливости вести діалог із лідером держави, яка веде війну та має стратегічне значення для безпеки регіону.

Водночас Сікорський зауважив, що хотів би побачити, якими аргументами українська сторона переконуватиме президента Польщі підтримати майбутню угоду про вступ України до Європейського Союзу.

«Переговори – це одне, але наприкінці є договір, який у деяких країнах потребує навіть референдуму, а в нас – підпису глави держави», – наголосив він.

Останнє загострення у відносинах між Києвом і Варшавою почалося після указу Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесного найменування «імени Героїв УПА». У Києві пояснили, що рішення ухвалене для відновлення історичних традицій українського війська, а боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Росії та не спрямована проти польського народу.

Після рішення Навроцького низка українських політиків і посадовців, серед яких Андрій Сибіга, Кирило Буданов, а також колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, заявили про повернення польських нагород. Сам Зеленський повідомив, що надіслав орден Білого Орла до Польщі поштою.