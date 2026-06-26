Погода 26 червня: стовпчики термометрів злетять до +35

Сьогодні в Україні переважатиме суха та тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують, однак у південних, східних та Вінницькій областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. За даними синоптиків, вітер буде північного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в більшості регіонів становитиме +23…+28 градусів. У західних та більшості південних областей повітря прогріється до +32 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, де місцями очікується сильна спека до +35 градусів.

У Києві та області також утримається суха погода без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.

У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 градусів, по області температура коливатиметься в межах +23…+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені попередели про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними.