﻿
Суспiльство

Погода 26 червня: стовпчики термометрів злетять до +35

Погода 26 червня: стовпчики термометрів злетять до +35

Сьогодні в Україні переважатиме суха та тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують, однак у південних, східних та Вінницькій областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. За даними синоптиків, вітер буде північного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в більшості регіонів становитиме +23…+28 градусів. У західних та більшості південних областей повітря прогріється до +32 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, де місцями очікується сильна спека до +35 градусів.

У Києві та області також утримається суха погода без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.

У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 градусів, по області температура коливатиметься в межах +23…+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені попередели про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода 26 червняпогода в Києві
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Майже дві третини поляків не підтримують євроінтеграційні перспективи України
Рейтинги 25.06.2026 18:21:21
Майже дві третини поляків не підтримують євроінтеграційні перспективи України
Читати
Мерц згадав злочини нацистів проти поляків і закликав до єдности навколо України
Полiтика 25.06.2026 18:05:24
Мерц згадав злочини нацистів проти поляків і закликав до єдности навколо України
Читати
Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 млрд євро
Економіка 25.06.2026 17:45:37
Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 млрд євро
Читати

Популярнi статтi