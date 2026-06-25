Прем’єр Словаччини закликав до активнішої дипломатії для завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Братислава робить практичний внесок у відновлення України через енергетичну інфраструктурну програму вартістю близько 100 мільйонів євро, і закликав до активнішої дипломатії для завершення війни. Про це він заявив на Конференції з відновлення України у Гданську, передає Ukrinform.

«Словацький уряд завжди закликає до більшої дипломатії. Судячи з останніх дискусій європейських лідерів, дедалі більше держав-членів ЄС бачать у цьому сенс. Я вважаю, що ЄС має підтримувати мирні ініціативи», - сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина активно допомагає, працюючи «як ворота до України» та зміцнюючи енергетичну безпеку.

«Ми робимо внесок через програму енергетичної інфраструктури загальною вартістю приблизно 100 мільйонів євро, спрямовану на зміцнення та стабілізацію електроенергетичної системи України і підтримку її інтеграції до європейських енергетичних ринків», - сказав Фіцо.

За його словами, Україна і Словаччина разом збільшують потужність електроенергетичного інтерконектора між Вельке Капушани на словацькому боці та Мукачевом в Україні.

Окремо Фіцо наголосив на розвитку регіональної співпраці та Карпатської ініціативи як тристоронньої платформи Словаччини, України та Польщі.

Він також повідомив, що найближчим часом Україна і Словаччина готуються провести четверте спільне засідання урядів. Фіцо назвав цей формат «унікальним механізмом двосторонньої співпраці», який базується на практичних результатах та діалозі.

ForUA нагадує, у польському Гданську 25 червня розпочалася дводенна Міжнародна конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URС 2026).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Гданську, що сьогодні Євросоюз перерахує Україні перший транш макрофінансової допомоги в межах кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки.