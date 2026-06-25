Лукашенко заявив, що нібито попередив українську сторону про наслідки спроб втягнути Мінськ у конфлікт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про проведення зустрічі із представниками українського лідера Володимира Зеленського кілька днів тому. Таку заяву цитує BELTA.

Як зазначається, президент Білорусі заявив, що нібито попередив українську сторону про наслідки спроб втягнути Мінськ у конфлікт.

За його словами, у такому разі якість війни миттєво зміниться і вона стане "зовсім іншою".

"До речі, ми отримали відповідь: Президент та вони це розуміють. Тож давайте, хлопці, домовлятися. Потрібно домовлятися суттєво", — додав Лукашенко.