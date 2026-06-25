У медзакладі Полтавщини викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів

Правоохоронці у Полтавській області викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів в одному з медичних закладів. Про це інформує пресслужба поліції.

За даними Нацполіції, колишня головна бухгалтерка та її заступниця упродовж 2022–2024 років вносили неправдиві дані до тарифікаційних списків, завищуючи чисельність працівників.

На основі цих документів органи місцевого самоврядування виділяли додаткові суми коштів на фонд зарплати, які надалі розподіляли через фіктивні розрахунково‑платіжні відомості.

Оперативники та БЕБ встановили, що гроші безпідставно отримав 21 працівник, частину з них повертали організаторці схеми. Збитки бюджету сягнули 13 млн грн.

Під час обшуків вилучили фінансову документацію та чорнові записи, отримали дані про рух коштів на рахунках, а також допитали співробітників підприємства та представників міськради. Експертизи підтвердили факти підроблення підписів у документах.

19 червня ексбухгалтерці та її заступниці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 "Привласнення майна в особливо великих розмірах" та ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" ККУ.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та інших учасників схеми.