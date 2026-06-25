Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 млрд євро

Європейський Союз 25 червня перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 3,2 мільярда євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Про це під час Конференції з відновлення України у Гданську повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою – 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити це сьогодні. А вже найближчими днями почнемо виплачувати перші кошти із 6 мільярдів євро для виробництва дронів. Ось що означає солідарність у дії», – заявила вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що підтримка України з боку Європейського Союзу матиме довгостроковий характер, та закликала міжнародних партнерів не скорочувати допомогу.

«Сильна й незалежна Україна відповідає інтересам усіх нас», – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та держави-члени вже надали Україні 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки.

Водночас президентка Єврокомісії закликала іноземних партнерів активніше інвестувати в Україну.

«Інвестуючи в Україну, ви інвестуєте в Європу. Не лише в економіку обсягом близько 200 мільярдів євро, а в майбутнього члена Єдиного ринку вартістю 20 трильйонів євро. Ринку, який у сто разів більший і ґрунтується на верховенстві права, правовій визначеності та захисті права власності», – сказала фон дер Ляєн.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить у польському Гданську з 24 по 26 червня. У заході беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Головною метою форуму є мобілізація міжнародної підтримки та інвестицій для повоєнного відновлення України.