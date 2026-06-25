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Економіка

Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 млрд євро

Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 млрд євро

Європейський Союз 25 червня перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 3,2 мільярда євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Про це під час Конференції з відновлення України у Гданську повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою – 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити це сьогодні. А вже найближчими днями почнемо виплачувати перші кошти із 6 мільярдів євро для виробництва дронів. Ось що означає солідарність у дії», – заявила вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що підтримка України з боку Європейського Союзу матиме довгостроковий характер, та закликала міжнародних партнерів не скорочувати допомогу.

«Сильна й незалежна Україна відповідає інтересам усіх нас», – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та держави-члени вже надали Україні 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки.

Водночас президентка Єврокомісії закликала іноземних партнерів активніше інвестувати в Україну.

«Інвестуючи в Україну, ви інвестуєте в Європу. Не лише в економіку обсягом близько 200 мільярдів євро, а в майбутнього члена Єдиного ринку вартістю 20 трильйонів євро. Ринку, який у сто разів більший і ґрунтується на верховенстві права, правовій визначеності та захисті права власності», – сказала фон дер Ляєн.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить у польському Гданську з 24 по 26 червня. У заході беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Головною метою форуму є мобілізація міжнародної підтримки та інвестицій для повоєнного відновлення України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСдопомогаУрсула фон дер ЛяєнГданськ
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