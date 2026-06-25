Музичні мільярдери: хто став найбагатшим музикантом світу

У 2026 році рейтинг найбагатших музикантів світу очолив американський репер Джей-Зі. Його капітал оцінюється у 2,8 мільярда доларів, що дозволило йому зберегти першу позицію у списку.

За інформацією аналітиків, значна частина статків артиста формується не лише завдяки музиці, а й завдяки інвестиціям та бізнес-активам. Справжнє ім’я виконавця — Шон Картер. Він розпочав кар’єру у 1996 році з альбому Reasonable Doubt і згодом побудував масштабну бізнес-імперію. Ще у 2019 році Джей-Зі став першим хіп-хоп виконавцем, чий капітал перевищив мільярд доларів.

Другу позицію у рейтингу посіла Тейлор Свіфт із приблизним статком у 2 мільярди доларів. Основними джерелами її доходів є світові тури, авторські права та музичний каталог, що охоплює 12 альбомів.

До списку найбагатших музикантів також увійшли Бейонсе, Ріанна та Dr. Dre — кожен зі статками близько 1 мільярда доларів. Окремо зазначається, що капітал Брюса Спрінгстіна оцінюється приблизно у 1,2 мільярда доларів.

Аналітики підкреслюють, що сучасні музиканти дедалі частіше отримують основні доходи не лише від концертної діяльності, а й від бізнесу та інвестицій. Зокрема, Dr. Dre значно збільшив статки після продажу компанії Beats корпорації Apple за 3 мільярди доларів.

Ріанна розбудувала успішний косметичний бренд Fenty Beauty, а Селена Гомес досягла мільярдної оцінки завдяки бренду Rare Beauty.

Експерти зазначають, що сьогодні статус зірки дедалі частіше перетворюється на платформу для створення глобальних бізнес-імперій.

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