Москва шукає способи залучити білорусів до служби в армії РФ, – ISW

У Росії можуть вдатися до рішення залучити громадян Білорусі до служби в своїй армії, застосувавши механізми колективної безпеки. Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Москва може розглядати свого союзника як додаткове джерело поповнення особового складу через дефіцит військових, з яким російські військові стикаються з травня 2022 року.

"Кремль може спробувати застосувати договір про колективну безпеку союзних держав, намагаючись втягнути Білорусь у війну, щоб Росія могла використовувати білоруську робочу силу та навчальні ресурси", — йдеться у повідомленні.

У ISW зазначають, що раніше прогнозували можливість залучення населення Білорусі як базу вербування для компенсації системного дефіциту. Також аналітики раніше повідомляли, що Кремль може прагнути вербувати білоруських громадян у російську армію, особливо тому, що білоруси та росіяни мають єдиний статус громадянства відповідно до Договору про Союзну державу і, теоретично, мають рівні права відповідно до законодавства Союзу.

"Кремль міг стверджувати, що білоруси, отже, також мають такі ж громадянські обов'язки та відповідальність відповідно до законодавства Союзу. Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, що білоруські суб'єкти де-факто анексованої Білорусі служать у російських військах або в межах підконтрольних Росії збройних формувань Союзу відповідно до єдиного закону Союзу", — наголошують в ISW.