Туск побачив позитив у відсутності Зеленського на конференції з відновлення України у Гданську

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не розчарований відсутністю президента України Володимира Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, він сприймає це як "жест деескалації напруги".

"Я перебуваю у постійному контакті з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Вона поінформувала мене, що очолить українську делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. Це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції без непотрібної напруги", – сказав Туск.

Прем'єр Польщі додав, що розцінює рішення щодо участі української сторони як крок до зниження напруженості.

Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка проходить у Гданську 25-26 червня, стане одним із головних міжнародних майданчиків для залучення інвестицій та пошуку практичних рішень для відбудови України.

Очікується участь близько 1000 компаній: третина з них представлятиме Україну, третина – Польщу, решта – інші країни світу.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща поклала на Україну відповідальність за погіршення відносин.