У Франції відкрили прийом листів до останньої королеви Марії-Антуанетти

Майже 4 тисячі листів надійшли до палацу Фонтенбло у Франції в межах проєкту “Напишіть Марії-Антуанетті”, присвяченого останній королеві країни. Ініціативу запустили до 240-х роковин її останнього візиту до замку, який вважається однією з її улюблених резиденцій, повідомляє Euronews.

Ідею проєкту запропонувала історикиня Сесіль Берлі, яка спеціалізується на історії XVIII століття. За її словами, формат листування допомагає зробити історію ближчою для сучасних людей.

“Історія ніколи не буває цікавішою, ніж тоді, коли оживає. Я одразу подумала, що для справжньої взаємодії потрібно використати саме листування. Воно допомагає створити зв’язок і відчуття близькості з королевою”, – пояснила Берлі.

Ініціатива стартувала в січні. Відтоді до палацу надійшли тисячі листів, більшість із яких написані в офіційному стилі та починаються зі звернення “Ваша Величносте”.

Проєкт є частиною тематичного року, присвяченого Марії-Антуанетті та Людовику XVI. У 2026 році минає 240 років від останнього перебування королеви у Фонтенбло, що розташований приблизно за 60 кілометрів від Парижа.

Історики нагадують, що з 1770 до 1786 року Марія-Антуанетта та Людовик XVI відвідали резиденцію 17 разів. Замок приваблював їх можливістю відпочити на природі та проводити час у менш формальній атмосфері, ніж у Версалі.

Протягом року в палаці запланували виставки, концерти та тематичні екскурсії, присвячені французькій королеві. Для учасників акції також відтворили будуар – невеликий салон, де відвідувачі можуть написати власного листа Марії-Антуанетті.

“Чому б не наважитися написати листа найвідомішій королеві нашої історії, адресувавши його до однієї з її улюблених резиденцій? Надіслати листа до палацу Фонтенбло – це унікальний і символічний жест”, – сказала Берлі.

Історикиня закликала учасників ділитися з королевою власними думками та емоціями.

Марію-Антуанетту стратили на гільйотині 16 жовтня 1793 року, через кілька місяців після страти її чоловіка Людовика XVI. В історії вона залишилася як остання королева Франції.

Надсилати листи до палацу Фонтенбло можна до 4 липня. Після завершення акції організатори планують видати антологію з найкращими та найзворушливішими листами, отриманими в межах проєкту.