Правоохоронці викрили схему розкрадання 8 млн грн на Зміївській ТЕС

У Харківській області правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами, які призначалися для будівництва захисних споруд на Зміївській теплоелектростанції. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, двоє чиновників комерційних структур — начальник дільниці промислового підприємства та директор приватної фірми‑підрядника — організували внесення неправдивої інформації у технічну документацію та використання матеріалів, що не відповідали проєктним умовам. Це дозволило їм привласнити понад 8 млн грн.

Договір на роботи вартістю понад 245 млн грн було укладено у грудні 2024-го. Результат судової експертизи підтвердив факт порушень та встановив розмір збитків.

Під час 11 обшуків силовики вилучили документи та інші докази. Обом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні до схеми, додали в СБУ.

Раніше ForUA повідомляв, що у Києві прокуратура передала до суду матеріали кримінальної справи щодо розкрадання коштів на ремонті Національного медуніверситету ім. О.О. Богомольця. Під час закупівель було переплачено 15 млн грн.