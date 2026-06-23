Кожен п'ятий німець не може дозволити собі літню відпустку

Літня відпустка стала недоступною для значної частини жителів Німеччини. За даними Федерального статистичного управління країни, 21% населення не можуть дозволити собі тижневий відпочинок поза домом.

Як повідомляє агентство dpa, йдеться про приблизно 17,3 мільйона осіб.

Найскладніша ситуація спостерігається серед одиноких батьків. Згідно зі статистикою, 39% із них не мають фінансової можливости поїхати у відпустку хоча б на один тиждень.

Попри це, показник Німеччини залишається кращим за середній по Європейському Союзу. За даними Євростату, пересічно по ЄС 28% громадян не можуть дозволити собі тижневий відпочинок.

Найгірша ситуація зафіксована в Румунії, де від відпустки через фінансові причини змушені відмовлятися 61% населення. Найнижчі показники мають Люксембург (11%), Швеція (12%) та Нідерланди (13%).

Наприкінці квітня німецькі медіа повідомляли, що через зростання цін дедалі більше жителів країни скорочують свої витрати та відмовляються від необов'язкових покупок.

Економіка Німеччини переживає найтриваліший період стагнації за останні десятиліття. У 2023 році ВВП країни скоротився на 0,3%, а у 2024 році – ще на 0,2%, що фактично означало дворічну рецесію.

Серед основних причин економічних труднощів експерти називають наслідки енергетичної кризи після відмови від російських енергоносіїв, високі ціни на електроенергію для промисловості, уповільнення світової торгівлі та слабкий внутрішній попит.

Німецька промисловість, яка традиційно була локомотивом економіки країни, зіткнулася зі скороченням виробництва, а споживачі – зі зростанням вартості життя та падінням купівельної спроможності. Хоча у 2026 році уряд очікує повернення економіки до помірного зростання, настрої серед населення залишаються стриманими, а витрати домогосподарств відновлюються повільно.