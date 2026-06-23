Квартиру та паркомісце віцепрем'єра Кулеби заарештували за позовом САП

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Йдеться про квартиру в Києві вартістю 4,4 млн грн та машино-місце вартістю 520 тис. грн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у ВАКС.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. За даними САП, загальна вартість майна становить майже 5 млн грн.

У прокуратурі стверджують, що у 2021 році, коли Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, він через свою сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та паркомісця в столиці.

За результатами аналізу офіційних доходів і витрат чиновника та членів його сім'ї, у САП дійшли висновку, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Сам Олексій Кулеба наголосив, що йдеться не про кримінальне провадження чи висунення підозри, а про цивільний процес щодо встановлення законності походження майна.

"Я є відповідачем у зазначеній справі та з повагою ставлюся до встановлених законом процедур і повноважень правоохоронних та судових органів. Остаточні висновки мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин", – заявив віцепрем'єр.

Кулеба також підкреслив, що протягом своєї публічної діяльності відкрито декларував доходи та майно і готовий надати всі необхідні пояснення для об'єктивного розгляду справи.