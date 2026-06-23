Глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданську.

"Сьогодні ми маємо інформацію, найімовірніше – не знаю, чи вона підтвердиться, – що президент України не буде присутній на конференції щодо відбудови України в Гданську", – сказав Богуцький.

Про наявність такої інформації заявив колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє RMF FM.

"За моєю інформацією, рішення не приїжджати до Гданська було ухвалено ще до того, як президент Навроцький вирішив відкликати орден Білого Орла", – сказав він.

Україну на заході, запланованому на 25-26 червня, представлятиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську. До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу", – заявила вона.

Планується підписання низки важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері.

Фото: ОП.