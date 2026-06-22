Бундесвер перекидає 5000 військових до кордону з Білоруссю

Німеччина стягує війська до кордону з Білоруссю – 5000 військових перекидають до Литви, і вони будуть готові воювати та захищати НАТО до кінця 2027 року. Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначає, що війська тепер перебуватимуть біля Білорусі на постійній основі, і тому зводяться нові житлові будинки, заклади освіти та лікарні, повідомляє Bild

Бундесвер продовжує перекидати війська до Литви для оборони східного флангу НАТО. Всього до кінця 2027 року планується розмістити на постійній основі майже п’ять тисяч німецьких військових.

Каунас зауважив, що підготовка триває навіть із випередженням графіка. На місці густого лісу з’являються нові житлові будинки, школи, дитячі садки та медичні заклади.

– Під час формування німецької бригади все йде за планом. Щодо першої фази будівництва, ми навіть на десять місяців випереджаємо план. Це означає, що ми дуже далеко просунулися у створенні інфраструктури та можемо раніше розпочати другу фазу. Ми можемо виходити з того, що Німеччина та Литва у будь-якому випадку будуть готові до кінця 2027 року, якщо не раніше. Бригада буде повністю оснащена та готова, – запевнив міністр.

Для стримування на східному фланзі НАТО ця бригада під командуванням генерала Крістіана Хубера є “надзвичайно важливою”, заявив Каунас. Її розміщення він називає “віхою для відносин” двох країн. У Литві вже розміщено близько 1800 німецьких військових. Цього місяця вони проводять навчання у Пабраді, всього за 20 кілометрів від білоруського кордону. 45-та танкова бригада на цих навчаннях під назвою Freedom Shield (“Щит свободи”) взаємодіє з 203-м танковим батальйоном з Аугустдорфа та частинами 122-го мотопіхотного батальйону з Оберфіхтаха. Обидва батальйони мають наступного року переїхати до Литви.