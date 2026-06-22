Київ має повноцінне право на самооборону: У ЄК прокоментували ультиматум Зеленського Лукашенку

Речниця Єврокомісії Анітта Хіппер заявила, що Білорусь продовжує допомагати РФ у веденні війни проти України, а тому Київ має повноцінне право на самооборону. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Коментуючи вимогу президента Володимира Зеленського до Мінська прибрати ретранслятори, встановлені на вишках поблизу українського кордону, та подальші наслідки для Білорусі, вона зазначила, що такі погрози цілком виправдані.

За словами лідера України, ці пристрої використовуються для наведення російських дронів на цивільні об’єкти. Зеленський дав білоруській владі тиждень на демонтаж обладнання, попередивши, що у разі відмови Україна ліквідує його самостійно.

Хіппер нагадала, що Білорусь постійно здійснювала провокаційні дії проти ЄС: від порушення повітряного простору до використання міграційної кризи як інструменту тиску.

«Білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії проти України... Звичайно, Україна має право захищатися», — наголосила вона.

ForUA нагадує, 19 червня президент Володимир Зеленський закликав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка припинити коригувати російські атаки дронів по Україні протягом семи днів. За його словами, білоруська сторона здатна самостійно демонтувати ці засоби. Якщо ж цього не буде зроблено упродовж тижня, Україна може вдатися до відповідних дій.

Також ми писали, що українська влада раніше застерегла, що Білорусь може знову стати плацдармом для російських атак, як це вже відбулося на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. На тлі цього військове співробітництво між Москвою та Мінськом викликає дедалі більше занепокоєння у партнерів України.

Окрім того, у білоруському Об’єднаному перехідному кабінеті заявили про високу ймовірність прямої участі Білорусі у війні проти України на боці Російської Федерації. Про це йдеться у звіті опозиції про плани самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який передали МЗС України.

Командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявив, що загроза з боку РФ через територію Білорусі може стати реальною виключно у випадку концентрації близько 70 тисяч військових. Водночас, він наголосив, що українські Сили оборони роблять все можливе для недопуску такого розвитку подій.