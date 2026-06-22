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Суспiльство

Козицький став на захист екскомандира 103 бригади ТрО після вручення підозри

Козицький став на захист екскомандира 103 бригади ТрО після вручення підозри

Колишньому командиру 103 окремої бригади територіальної оборони Валерію Курку оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, який також заявив про готовість взяти полковника на поруки.

"Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103 бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави. Згодом разом з особовим складом бригади він виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту", – написав Козицький.

Причину вручення підозри глава ОВА не уточнив. Водночас адвокат Курка Андрій Мартинюк повідомив, що йдеться про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

За словами захисника, підозра є необґрунтованою. За інформацією видання Zahid.net, справа стосується виплат у розмірі 100 тисяч гривень військовослужбовцям за період кінця 2023 – початку 2024 року. Адвокат назвав висунуті обвинувачення "надуманими".

Мартинюк також розповів, що прокуратура просила обрати для екскомандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільйона гривень.

Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив заставу в розмірі 66 560 гривень.

Валерій Курко очолював 103 окрему бригаду територіальної оборони з січня 2022 року до лютого 2024 року. До цього він був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судадвокатМаксим КозицькийВалерій Курко
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