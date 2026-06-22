Козицький став на захист екскомандира 103 бригади ТрО після вручення підозри

Колишньому командиру 103 окремої бригади територіальної оборони Валерію Курку оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, який також заявив про готовість взяти полковника на поруки.

"Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103 бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави. Згодом разом з особовим складом бригади він виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту", – написав Козицький.

Причину вручення підозри глава ОВА не уточнив. Водночас адвокат Курка Андрій Мартинюк повідомив, що йдеться про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

За словами захисника, підозра є необґрунтованою. За інформацією видання Zahid.net, справа стосується виплат у розмірі 100 тисяч гривень військовослужбовцям за період кінця 2023 – початку 2024 року. Адвокат назвав висунуті обвинувачення "надуманими".

Мартинюк також розповів, що прокуратура просила обрати для екскомандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільйона гривень.

Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив заставу в розмірі 66 560 гривень.

Валерій Курко очолював 103 окрему бригаду територіальної оборони з січня 2022 року до лютого 2024 року. До цього він був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України.