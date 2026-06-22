Білоруська опозиція попередила Україну про підготовку Лукашенка до війни

Білоруська демократична опозиція заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка системно готує країну до прямої участи у війні проти України. Відповідний звіт заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушка передав міністру закордонних справ України Андрію Сибізі.

У доповіді опозиціонери виділили вісім ключових ознак, які, на їхню думку, свідчать про підготовку Мінська до можливого вступу у війну.

Серед них – зміни до законодавства, що дозволяють завдавати так званих превентивних ударів і використовувати білоруські війська за межами країни. Після внесення змін до Конституції Білорусь також втратила статус нейтральної та без'ядерної держави.

Опозиція також звертає увагу на масштабне нарощування військового потенціалу. За її даними, кількість контрактників за останні роки збільшилася у півтора раза, а мобілізаційний резерв становить майже 289 тисяч осіб. На південному напрямку формується нове оперативне командування, а паралельно створюється "народне ополчення".

Окремо вказується на переведення економіки на військові рейки. За чотири роки оборонні витрати бюджету, як стверджується, зросли вп'ятеро, а військово-промисловий комплекс країни повністю інтегрувався з російським.

У звіті також наголошується на поглибленні військової інтеграції з Росією, розміщенні на території Білорусі тактичної ядерної зброї та присутності російських військ. Крім того, білоруських військових, за даними опозиції, навчають інструктори ПВК "Вагнер".

Серед інших ознак підготовки до війни названо будівництво оборонних споруд уздовж кордонів, мілітаризацію освіти, підготовку системи охорони здоров'я до роботи у воєнний час, накопичення стратегічних ресурсів і проведення постійних військових навчань.

В Об'єднаному перехідному кабінеті наголосили, що переданий українській стороні документ містить не лише перелік загроз, а й рекомендації щодо стримування агресивних намірів режиму Лукашенка.

Останніми місяцями українська влада неодноразово заявляла про зростання активности Білорусі поблизу кордону. Президент Володимир Зеленський повідомляв про облаштування інфраструктури та артилерійських позицій на прикордонні, а також про спроби Росії втягнути Мінськ у війну проти України.

На тлі цих загроз Україна посилила заходи безпеки на північному напрямку та ухвалила рішення про формування нових безпілотних підрозділів на кордоні з Білоруссю.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські війська використовували територію Білорусі для наступу на Україну, а також для завдання ракетних ударів по українських містах.