У Чернівцях завершився п’ятий міжнародний фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN", який тривав з 13 до 20 червня. Організатори оголосили переможців трьох конкурсних програм – національного короткометражного конкурсу, міжнародного повнометражного конкурсу та конкурсу музичних відео.

Переможцем національного короткометражного конкурсу стала стрічка "Природний баланс" режисера Олександра Миронюка. Спеціальну відзнаку журі отримав фільм "Недоступні" Кирила Земляного, приз журі присудили картині "Коротка інструкція з розставання" Варвари Зарицької, а особливу відзнаку AMO Pictures здобула стрічка "Розкажи мені казочку" режисерки Діани Анікєєвої.

Головну нагороду міжнародного повнометражного конкурсу отримав фільм "Про людей і м’ясо" режисера Яна Джонхьона. Ця ж картина також була відзначена призом журі. Спеціальну відзнаку журі здобув фільм "Королева на морі" режисера Ланса Гаммера, а спеціальний приз за друге місце отримала стрічка "Рок, трава й тачки" режисера Х. М. Кравіото.

У конкурсі музичних відео приз глядацьких симпатій дістався роботі "Лімб", створеній гуртом Small Depo та Третьою штурмовою бригадою. Режисеркою кліпу виступила Софіко. Переможцем за рішенням журі став кліп "Скажена собака" гурту Oi FUSK, який зняв режисер Ілля Дуцик.

"Миколайчук OPEN" є міжнародним фестивалем глядацького кіно, який щороку проходить у Чернівцях на честь українського актора, режисера та сценариста Івана Миколайчука.