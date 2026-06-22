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Війна

СБУ затримала сім прокремлівських агітаторів

СБУ затримала сім прокремлівських агітаторів

Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії рф, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини рашистів, повідомляє СБУ.

У Києві кіберфахівці СБУ затримали інкасатора охоронної компанії, який у Телеграм-каналах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. 

Під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації, а потім «зливав» це у месенджер із закликами до зриву мобілізації. 

У Сумах підозру отримав адміністратор Телеграм-каналу, який вихваляв бойовиків збройних угруповань рф за регулярні обстріли обласного центру. 

Блогер закликав рашистів вдарити по Україні ядерною ракетою «Сармат». 

У Дніпрі викрито учасницю підпільного осередку фейкового «народовладдя». За матеріалами справи, жінка закликала до державного перевороту в Україні та заперечувала воєнні злочини рф, зокрема масовані обстріли українських міст. 

Фігурантка публікувала ворожий контент на власних сторінках у Фейсбуку та ТікТоку із загальною аудиторією майже 8 тисяч користувачів. 

Затримано мешканця Кривого Рогу, який у чатах Телеграм-каналів закликав рф атакувати Київ ядерною зброєю. 

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ та ДБР викрили мобілізованого, який у розмовах з колегами по службі заперечував факт повномасштабної агресії рф проти України. 

За показами свідків, фігурант регулярно висловлювався на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів. 

Правоохоронці затримали його у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі. 

У Житомирській області кіберфахівці СБУ викрили двох безробітних, які в чатах Телеграм-каналів вихваляли кремлівський режим та збройні угруповання рф. 

Один із них виправдовував воєнні злочини рашистів у Бучі, а інший – закликав до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами. 

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах рф. 

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУУкраїнавійнаагітатор
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