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Прем'єр-міністр Великобритані йде у відставку

Прем'єр-міністр Великобритані йде у відставку

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді добіг кінця.

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю, повідомляє "Європейська правда" .

"Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення", – сказав Стармер.

Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

"У разі проведення виборів (партійного лідера) це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади", – заявив Стармер.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

владаВелика БританіяСтармер
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