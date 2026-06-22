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Суспiльство

Погода 22 червня: дощі, грози та спека до +31°

Погода 22 червня: дощі, грози та спека до +31°

Сьогодні в Україні збережеться по-літньому тепла погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, погодні умови в країні визначатимуть теплі атмосферні маси. Водночас західні, північні та частково центральні області перебуватимуть під впливом циклонічної діяльності, через що там очікуються опади.

Короткочасні дощі, місцями з грозами, прогнозують у більшості областей країни, за винятком південних та південно-східних регіонів, де переважатиме суха та сонячна погода.

Вдень повітря прогріється до +26...+31°, а у східних областях очікується +23...+28°. Найвищу температуру синоптики прогнозують на Закарпатті — до +31°.

Вітер - переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Повітря прогріється до +26...+28°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода в Києвіпогода 22 червня
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