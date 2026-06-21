В Іспанії дружина прем'єра постане перед судом за обвинуваченням у корупції

Суд в Іспанії заборонив Бегоньї Гомес, дружині прем'єр-міністра Педро Санчеса, виїжджати з країни у зв’язку з висунутим обвинуваченням у корупційних діях. Про це повідомляє Reuters.

«Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса має постати перед судом за обвинуваченням у корупції, також їй заборонено виїжджати з країни, за постановою суду», - йдеться у повідомленні.

Бегонья Гомес перебуває під слідством за обвинуваченнями у використанні свого статусу дружини прем'єр-міністра для отримання вигідних контрактів. Вона заперечує будь-які правопорушення.

Слідчий суддя Хуан Карлос Пейнадо наказав їй здати паспорт, заборонив виїжджати з Іспанії та зобов'язав з'являтися до суду двічі на місяць.

Ідеться про одну з кількох корупційних справ, що наближаються або вже перебувають на стадії судового розгляду та стосуються чинного прем’єра, зауважує Reuters. Утім, його ім'я не було названо в жодній зі справ, а сам Санчес заявив, що ці дії є частиною кампанії з усунення його з посади.

Декілька його близьких союзників, включно з третім номером Соціалістичної партії Санчеса (PSOE) та колишнім міністром транспорту, перебувають під слідством у справах, що стосуються ймовірних відкатів, пов'язаних з громадськими роботами, контрактами на нафту й газ, а також закупівлі масок під час пандемії COVID-19.

Раніше ForUA повідомляв, що іспанські правоохоронці висунули обвинувачення у корупції дружині прем'єр-міністра Педро Санчеса після дворічного розслідування.